Siracusa, Giornata del Mare e della Cultura del Mare

Si è tenuto stamattina, presso la sede della Lega Navale di Siracusa, l’incontro organizzato dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con la Sezione di Siracusa della Lega Navale e l’Istituto Nautico per celebrare la seconda edizione della Giornata del Mare e della Cultura del Mare.

All’incontro hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Nautico accompagnati dal Dirigente scolastico, Pasquale Aloscari, e dai docenti.

Sono intervenuti come relatori per la Capitaneria di Porto di Siracusa il Capitano di Fregata Enrico Martis, e per Legambiente Danilo Limpido. L’incontro si è concluso con l’intervento del Presidente della Sezione di Siracusa della Lega Navale, Antonino Amato.

Al termine dell’incontro, è stato possibile effettuare la visita a bordo della motovedetta M/V CP 764.