Sistema parchi, il presidente Musumeci firma i decreti per l'istituzione della Neapolis, Eloro e Villa del Tellaro

Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato il decreto per l'istituzione del Parco archeologico della Neapolis, di Eloro e Villa del Tellaro.

Dopo 19 anni si conclude l'iter che porterà al sistema dei parchi archeologici in Sicilia previsto dalla legge regionale 20 del 2000.

Oltre a Siracusa vedranno la luce l'istituzione delle strutture a Gela; Catania e Valle dell'Aci; Isole Eolie; Tindari; Himera, Solunto e Monte Iato; Kamarina e Cava D'Ispica; Lilibeo. Previsto, inoltre, l'accorpamento di Morgantina e Villa Romana del Casale e di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

L'eredità lasciata dalla prematura scomparsa dell'assessore regionale Sebastiano Tusa è stata così raccolta e portata a compimento. E' stato sempre Tusa a firmare i decreti per l'istituzione del Parco archeologico della Villa Romana del Casale e di Leontini.