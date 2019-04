Francofonte, bambini dispersi nei pressi del Torrente Canale: soccorsi dai Carabinieri

Si sono introdotti nella folta vegetazione che costeggia il Torrente Canale, a circa 2 km dal centro abitato di Francofonte, per poi smarrire la strada di ritorno. Disavventura, ieri, per otto ragazzini di età compresa tra gli 11 e d i 14 anni. E' stato proprio uno di loro a chiedere l'aiuto dei Carabinieri, al 112.

Sul posto i militari hanno trovato il gruppetto di escursionisti in una profonda gola naturale.

I ragazzini, aiutati a risalire lo stretto costone dal quale un paio di ore prima ne erano discesi, sono stati accompagnati in caserma dove ad aspettarli c'erano i genitori.