Siracusa, un arresto per spaccio in via Italia 103: recuperate cocaina e marijuana nascoste in un pozzetto della rete elettrica

Lo hanno osservato a distanza per coglierlo in flagranza di spaccio di stupefacenti e hanno aspettato il momento buono del passaggio della dose di droga.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Siracusa ieri pomeriggio hanno arrestato Luigi Cacciatore, 25 anni, disoccupato con precedenti, sorpreso nei pressi di una palazzina di via Italia 103. Nel momento in cui i militari dell’Arma sono intervenuti per bloccarlo, il 25enne ha tentato di allontanarsi dal luogo in cui teneva nascosto lo stupefacente, che in virtù dell'osservazione a distanza è stato immediatamente recuperato da dentro un pozzetto della rete elettrica. Al suo interno erano nascoste 19 dosi di marijuana e 18 di cocaina, confezionate singolarmente e pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Poco dopo, durante i controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno sorpreso un 27enne alla guida del suo veicolo, in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 16 grammi di hashish e 31 grammi di marijuana, custoditi all’interno di uno zainetto. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il giovaneè stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.