Siracusa, sindacati chiedono al Comune l'istituzione di un Osservatorio per l'Edilizia Popolare

Costituire un osservatorio sull'edilizia popolare che metta insieme lo stato di salute degli immobili, la qualità dei servizi annessi, le abitazioni sfitte e le graduatorie per gli assegnatari di alloggi.

La richiesta, avanzata al Comune di Siracusa, è dei sindacati Sunia, Sicet e Uniat.

"Crediamo che debba essere questo il metodo corretto - si legge in una nota a firma dei sindacati - per essere vicino alle famiglie e alle periferie facendo rete con i Comuni e IACP di Siracusa e cittadini, dando risposte vere ed istituzionali ad un problema che, se preso sottogamba ,genererebbe confusione e illegalità sparsa nella gestione e mantenimento degli alloggi".