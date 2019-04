Nel Palermitano, impiegati comunali e lavoratori socialmente utili indagati per assenteismo

Videosorveglianza e pedinamenti per indagare su impiegati comunali e lavoratori socialmente utili per assenteismo a Castelbuono e Collesano, nel Palermitano.

Secondo gli inquirenti, i dipendenti si assentavano "sistematicamente, durante il servizio, per effettuare commissioni personali o addirittura, in alcuni casi, per svolgere altre prestazioni di lavoro per conto di privati (pulizie in ambito domestico e in stabili condominiali)".

L'indagine, partita nel 2016 grazie ad un esposto, è stata condotta dai Carabinieri.