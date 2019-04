Siracusa, introdurre la categoria giuridica dei beni comuni: i banchetti per raccogliere adesioni

Il Comitato Territoriale Rodotà di Siracusa, per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare volta ad introdurre nel nostro ordinamento la categoria giuridica dei beni comuni, venerdì 12 dalle ore 10 alle ore 13 sarà presente con un banchetto a piazza Adda e domenica 14 sempre dalle ore 10 alle 13 in piazza San Giovanni per raccogliere le adesioni degli interessati.