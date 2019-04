Noto, irregolarità amministrative e occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzioni

Ancora intensi i controlli di Polizia di Stato, Municipale e Asp, negli esercizi commerciali. Nei giorni scorsi, in un ristorante riscontrate irregolarità amministrative e carenza di documenti. Il ristorante è stato chiuso temporaneamente fino alla risoluzione delle non conformità contestate.

Una sanzione è stata elevata, invece, ad un esercizio commerciale che vende souvenirs, per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 8000 euro.