Lentini, rapina a Banca Mps: arrestato il presunto secondo autore

E' ritenuto essere uno dei due autoi della rapina compiuta il 7 gennaio scorso ai danni della Banca Monte dei Paschi di Siena di Lentini per la quale è già finito in carcere Francesco Liberto.

Si tatta di Marco Sortino, carlentinese di 42 anni. arrestato a seguito di indagini coordinate dal Sostituto Procuratore Gaetano BONO e dirette dal Procuratore Scavone, in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione Misura Cautelare della Custodia in Carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, a firma del Giudice per le Indagini Preliminari dr. Andrea Migneco.

Il 7 gennaio scorso, alle 10.00, due malviventi travisati, uno con parrucca e l’altro con scalda collo, irrompono all’interno della Banca, nella filiale di Piazza della Resistenza, e sotto la minaccia di due taglierini arancioni, prendono in ostaggio alcuni clienti e il personale della citata Banca, compreso il direttore pro tempore. Si impossessano di 4.000, in contanti, posti nelle due casse. Oltre 3000 euro erano poggiati sulla macchinetta conta banconote, e la restante somma, in banconote dismesse, custodite in un cassetto blindato, che uno dei due malviventi si è fatto aprire dal cassiere.

Sortino, già nei primi giorni di febbraio era stato fermato perché indiziato di aver commesso la rapina insieme a Liberto, mentre entrambi cercavano di allontanarsi da Lentini per raggiungere il nord Italia Nonostante il Gip avesse convalidato il fermo dei due, Sortino fu scarcerato poiché sulle sue responsabilità il quadro indiziario non appariva sufficientemente univoco.