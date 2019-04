Avola, ai domiciliari per atti persecutori: approfitta di un'autorizzazione per recarsi sotto casa dell'ex

Era già agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, poi, ieri, approfittando di un'autorizzazione per una visita medica, si è recato sotto casa della donna, a bordo di un ciclomotore, per intimidirla e controllarne i movimenti.

Per tale motivo il Gip ha ritenuto opportuno aggravare la misura cautelare: la Polizia di Stato ha accompagnato l'uomo in carcere.