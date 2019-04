Il porto di Siracusa il migliore del Mediterraneo, la classifica del diportista John Gilmour

È Siracusa con il suo porto ad ottenere il primo posto da parte dell’americano John Gilmour, esperto diportista, che ha stilato una classifica dei migliori porti del Mediterraneo per il Giornale della Vela.

John Gilmour in 20 anni ha navigato il Mediterraneo in lungo e in largo: “Mi mancano ancora Libano, Israele e Albania” confessa durante il nostro incontro casuale in un bar di Santa Margherita Ligure.

Preferenza aperta per i porti del Mediterraneo rispetto a quelli americani dove, dice: “I porti sembrano dei fortini presidiati da guardie, spesso lontani dalle città e paesi”.

Al secondo posto nella sua classifica il porto in Sardegna, e poi a scendere tutte località fuori dall'Italia. Del porto in Ortigia John Gilmour dice: "Sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo luogo ricco di fascino, storia. Per me un mondo sconosciuto".