Iva e flat tax, oggi il vertice tra Di Maio, Conte e Salvini

Iva e flat tax oggi in un vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. A dare le rassicurazione è Salvini che spiega: 'l'Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi'; i soldi 'dalla crescita'. E sulla flat tax 'ci stiamo lavorando, entro l'anno rivoluzione storica'. Conte: 'Cambiato stime per la congiuntura, da reddito e quota 100 impatto positivo su Pil'. Su banche e questione rimborsi Salvini annuncia: 'norme quanto prima, vogliamo l'ok di tutti'.