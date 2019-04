Priolo, Ias: ancora nessuna decisione, nuova assemblea dei soci venerdì prossimo

L'assemblea dei soci dell'Ias tornerà a riunirsi venerdì prossimo. Nessuna decisione è stata assunta nel corso dell'assemblea di oggi .

La Regione, socio di maggioranza del depuratore consortile, che tratta i reflui dei Comuni di Melilli, Priolo e Siracusa oltre che quelli industriali del polo petrolchimico, pare essere orientata a far pagare ai soci privati i costi per effettuare le prescrizioni chieste dalla Procura.

Intanto incombe sempre più da vicino la scadenza della proroga concessa dalla Procura proprio per arrivare a dare una risposta agli interventi richiesti e tra Regione e Confindustria i nodi non sono ancora sciolti, tutt'altro.

Ma a prescindere della decisione che verrà fuori dall'assemblea convocata per venerdì, potrebbe esserci già pronta una soluzione alternativa che ottemperi alle richieste della Procura, che tuteli i livelli occupazionali e l'ambiente e che, di conseguenza consenta la prosecuzione del servizio dell'impianto e dell'attività del polo industriale..