Siracusa, premiato Sebastian Colnaghi: volontario che ripulisce alcuni siti tra cui la Pillirina

E' stato premiato questa mattina, a Palazzo Vermexio, l'ambientalista Sebastian Colnaghi. A lui una targa consegnata una targa, dal sindaco Francesco Italia, con la dicitura: "A Sebastian Colnaghi e a tutti i partecipanti alla #Green Challenge per la meritoria attività a tutela dell'ambiente. Esempio di amore verso Siracusa".

Il giovane volontario che da qualche mese ripulisce alcuni siti del nostro territorio, ed ha anche lanciato una campagna sui social per la pulizia straordinaria di luoghi simbolo della città, a partire dalla Pillirina. Nel giro di pochi mesi i volontari sono diventati una trentina: Thapsos, parcheggio Talete, spiaggetta della Maddalena, sbarcadero Santa Lucia, sono alcuni dei luoghi interessati all'intervento.

“Sebastian- dichiara il sindaco, Francesco Italia- è un bellissimo esempio per la città e per tutti noi”.