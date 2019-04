Avola, si scaldano i motori per la prima edizione del Triathlon Olimpico

Tutto pronto per la prima edizione del Triathlon Olimpico Città di Avola. Alla presenza di quasi 130 atleti provenienti da tutte le province siciliane, domenica 14 aprile, prenderà il via alle 9 la manifestazione organizzata dalla Asd Trirock di Paolo Zanoccoli e Carmelo Regina che vedrà gli atleti impegnati in tre discipline - nuoto, bici e corsa - sulla distanza olimpica della specialità: 1.500 metri di nuoto nello specchio di mare antistante la rotonda sul mare, 40 km di bici e 10km di corsa sulle strade circostanti la pista ciclabile di Avola.

Base operativa in piazza Esedra, dove sarà posto anche l'arrivo. Dopo tanti anni, quindi, il Triathlon torna ad Avola grazie anche all'entusiasmo con il quale l'intera amministrazione comunale, con in prima linea il sindaco Luca Cannata, l'assessore allo Sport Luciano Bellomo, il corpo di Polizia Municipale e le varie associazioni di volontariato che hanno sostenuto l'evento fin dal primo giorno.

Avola comincerà ad animarsi sin dal sabato con l'arrivo dei primi concorrenti e delle loro famiglie per le operazioni preliminari di gara, poi alle 9 la prima frazione di nuoto. Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione, intorno alle 13,30 sullo chalet sul mare.