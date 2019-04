Siracusa, se ne è andata Maria Francese: cordoglio di Assostampa

E' morta questa mattina, improvvisamente, la signora Maria Francese, sorella del giornalista Mario.

"Per tutti noi giornalisti siracusani, soprattutto per Assostampa, è stata un punto di riferimento costante per ogni iniziativa nel segno di suo fratello. - si legge in una nota del sindacato dei giornalisti - Anche quest’anno, in occasione del 40mo anniversario di quel delitto che ha segnato la sua vita, come quella dell’intera famiglia, aveva voluto avere i giornalisti nella piccola chiesa del Sant’Angela Merici per la messa di suffragio. Ci mancherà signora Maria, ci mancherà la sua determinazione e la sua forza del ricordo. Alla famiglia, al nipote Giulio Francese, l’abbraccio forte e commosso di tutti noi."

Domani si terranno i funerali, alle 16, nella Chiesa di Sant'Angela Merici.