Siracusa, salari accessori personale Agenzia delle Entrate: via al confronto

Via libera al confronto per la definizione degli accordi per il salario accessorio relativo al 2016 ed al 2017 e l’accordo sulla terza procedura di progressione economica per il 2019 in favore del personale delle Agenzie delle Entrate. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore.

"Esprimiamo soddisfazione per risultato ottenuto - ha commentato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi - dimostrando così che i dipendenti avevano ragione. L’azione incisiva delle organizzazioni sindacali ha portato al risultato atteso, per questo ringraziamo i dipendenti che hanno scioperato lo scorso 2 aprile e fatto sentire la propria voce ai vertici dell’Agenzia delle Entrate. Garantiremo il nostro impegno, affinchè anche nel nostro territorio venga erogato il salario accessorio ai dipendenti che hanno svolto questa attività, e che le progressioni economiche si sblocchino in tempi rapidi".