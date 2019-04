Avola, il sindaco Cannata rassicura: "Nessuna chiusura del Pronto soccorso"

Smentisce la chiusura del Pronto soccorso di Avola il sindaco Luca Cannata. La notizia è apparsa sul quotidiano nazionale il Corriere della Sera

“Gli ultimi dati rilevati non parlano affatto di cifre sotto i 20 mila accessi annui, anzi, per Avola ci si attesta ben oltre, sui 24 mila – dice il sindaco Cannata – non solo: è in fase avanzata un progetto di ristrutturazione del pronto soccorso del Di Maria. Altro che chiusura! Addirittura si sta potenziando la struttura, per venire ancor più incontro alle esigenze del grande bacino di utenza”.

“La Regione Siciliana sta investendo circa 2 milioni di euro per lavori che inizieranno a breve e che renderanno la struttura uno dei Pronto soccorso più importanti della Sicilia Orientale – continua Cannata -. Smentiamo un “rischio chiusura” del pronto soccorso avolese e rafforziamo il nostro impegno per la salute dei cittadini, che disporranno di una struttura all’avanguardia per standard innovativi e tecnologici”.