Siracusa, anche il Pd aderisce alla manifestazione di sabato indetta dai sindacati

Anche il Partito Democratico, area Zingaretti, aderisce alla manifestazione di sabato 13 aprile indetta dai sindacati. A darne notizia i dirigenti Angelo Greco e Salvo Adorno.

“Gli argomenti messi in campo da Cgil, Cisl e Uil, quindi disuguaglianze sociali, sviluppo del territorio, lavoro, rispetto per ambiente e salute sono temi sentiti e reali e che la politica deve avere la necessità di affrontarli e risolverli. I cittadini, in un contesto di povertà di idee ed inadeguatezza diffusa da parte dei governi regionale e nazionale, ci chiedono una svolta nelle azioni da mettere in campo ed il Partito Democratico ha il dovere di poggiare l’orecchio per terra ed ascoltare quelli che sono i richiami di allarme e preoccupazione che arrivano dalle persone, dal tessuto produttivo ed associativo di questo territorio" - dichiarano