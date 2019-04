Siracusa, fiocco rosa in casa Ardita: è nata Eligia, figlia di Luisa

La vita che non muore mai, la gioia dopo il dolore. E' nata nella notte Eligia, figlia di Luisa Ardita, sorella dell'infermiera, in stato di gravidanza, trovata morta nell'appartamento dove viveva con il marito, Christian Leonardi, condannato per omicidio in primo grado.

La bambina porterà il nome della zia scomparsa, Eligia.