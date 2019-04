Siracusa, gli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico sul palco del teatro comunale

Saggio di fine triennio per gli allievi del terzo anno dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico sul palco del Teatro Comunale di Siracusa. L'evento si terrà venerdì 12 aprile, alle 21, con i ragazzi della scuola di teatro “Giusto Monaco” della Fondazione Inda che presenteranno alla città la commedia Lisistrata di Aristofane, messa in scena e diretta da Massimo Di Michele che dal 23 marzo al 6 aprile ha riscosso un grande successo in tutta Italia conquistando quasi 7 mila spettatori.

L’esibizione sul prestigioso palco del Teatro Comunale chiuderà la tournée che ha toccato sette regioni e undici città italiane. L'ingresso al saggio è su invito.