Siracusa, sì a manutenzione di ascensori nelle case popolari

Sono stati finanziati dal Comune di Siracusa i lavori di ripristino e manutenzione degli impianti di elevazione di ulteriori complessi abitativi di edilizia popolare in: Via Don Luigi Sturzo, Via Asbesta, Via Forlanini, Via Algeri, Via Immordini, Via Mirabella, Via Monte Grande, e Via Rizza.

La notizia è stata veicolata sui social dal sindaco Francesco Italia.