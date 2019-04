Ancora scontro sul ddl Pillon, il Pd chiede lo stop

Ancora terra di scontro il ddl Pillon. Il Pd chiede il ritiro del provvedimento che riforma l'affido condiviso e la mediazione familiare. "Stop subito, altro che discussione", è il mantra dei Democratici nel giorno in cui il ddl è all'ordine del giorno della commissione Giustizia nonostante l'annuncio, una settimana fa, del sottosegretario pentastellato Vincenzo Spadafora di voler archiviare quel testo. Invece nel pomeriggio, a inizio commissione arriva il colpo di scena della maggioranza: tre leghisti e due senatori M5s chiedono di passare dalla sede redigente a quella referente, il che significa avviare la discussione prima in commissione poi in Aula. I 5 Stelle quindi non chiedono il ritiro del ddl ma annunciano che arriverà un nuovo testo che sarà condiviso con l'alleato di governo.