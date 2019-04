Siracusa, utenze Cittadella dello Sport: Baio "A totale carico del gestore"

La vicenda del pagamento delle utenze della Cittadella dello Sport di Siracusa fa discutere e non poco. Dopo l'intervento di ieri del consigliere del M5S, Francesco Burgio, che ribadiva la necessità del rispetto delle condizioni economiche previste dalla Convenzione firmata tra Comune e concessionario, registriamo oggi quello del componente della Direzione provinciale del Pd, Salvo Baio, che va oltre e affonda il colpo: "In base alla legge 9/2016, il gestore - scrive Baio - dovrebbe pagare non il 50 per cento di tali spese, ma il cento per cento. La legge infatti parla esplicitamente di gestione gratuita, cioè senza oneri a carico del comune. Ma la disinvoltura con cui l'amministrazione comunale da un lato stabilisce le regole e dall'altro le viola non ha limiti. L'articolo 15, comma 6 della legge 9/2016 e all'articolo 10 del capitolato prestazionale dispone che tutti i servizi necessari alla conduzione degli impianti e tutti i costi per le utenze (luce, gas, acqua ecc.) sono carico del gestore".

Baio conclude invitando il consigliere Burgio a "far aprire gli occhi ai sui colleghi del Consiglio comunale, che finora sulla vicenda stanno facendo orecchie da mercanti".