Melilli, un convegno per coinvolgere cittadini e associazioni nella tutela del patrimonio naturalistico

Un evento per coinvolgere cittadini e associazioni locali nella tutela del patrimonio naturalistico. organizzato dall'Università Cutgana, il convegno è in programma per venerdì 12 aprile, alle 10, nella sala consiliare del Comune di Melilli.

Apriranno i lavori il vicesindaco di Melilli Giuseppe Corradino e il prof. Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania, ente gestore delle riserve naturali integrali “Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio" e “Grotta Palombara” di Melilli.