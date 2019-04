Nel Siracusano, oltre 24 chilometri i tratti di mare non balneabili a causa dell'inquinamento

Ancora numerosi i tratti di mare non balneabili, a causa dell'inquinamento, a Siracusa e provincia.

Off limits un tratto nel comune di Augusta (circa 220 metri), Priolo (per 2,1 km), Pachino (per 1,1 km) e Portopalo (800 metri). Circa 20 i chilometri di mare non balneabili nel capoluogo aretuseo.

“I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento - si legge nel decreto - possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, dell’avvenuta messa in atto delle misure di risanamento o consolidamento dell’area interessata con l’effettuazione dei campioni di acqua di mare”.