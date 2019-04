Augusta, i Carabinieri incontrano gli studenti del "Domenico Costa"

I Carabinieri di Augusta hanno incontrato gli studenti del IV Istituto Comprensivo “Domenico Costa” per parlare di legalità, bullismo e sicurezza.

In una lezione interattiva in cui gli studenti sono stati protagonisti, il Comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Rossella Capuano, ha spiegato le caratteristiche, le dinamiche e i giusti modi di reagire al fenomeno del bullismo ponendo l’accento soprattutto sulla cosiddetta “maggioranza silenziosa”.

Il Luogotenente Paolo Cassia, Comandante della Stazione di Augusta, ha invece richiamato l’attenzione sulle corrette modalità di guida, soprattutto sull’utilizzo del casco.

Una foto ricordo ha suggellato la fine dell'incontro.