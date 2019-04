Siracusa, spara all'auto dell'ex fidanzata in via Algeri: arrestato un uomo

Avrebbe sparato all'autovettura della sua ex fidanzata in via Algeri. A rintracciarlo vicino la propria abitazione, poco dopo, i Carabinieri. A sparare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Antonino Fortezza, 29enne, siracusano, pregiudicato.

Alla vista dei militari, l'uomo si è dato alla fuga a bordo di uno scooter con il quale ha anche investito un carabiniere. Successivamente, è stato proprio lui, Fortezza, a consegnarsi, accompagnato dal legale, ai Carabinieri.

Le indagini hanno confermato una serie di reiterati episodi di minaccia, maltrattamenti ed atti intimidatori posti in atto dall'uomo nei confronti della ex fidanzata, dalla quale non riusciva a separarsi.

Nella stessa giornata di ieri, la donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Umberto I, dopo che era stata fisicamente aggredita da Fortezza a seguito dell’ennesimo confronto verbale.

All'interno dell'appartamento di Fortezza, i carabinieri hanno trovato una beretta calibro 9 corto con matricola abrasa, che l’uomo deteneva illegalmente.

L’arma, sottoposta a sequestro, sarà sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare se possa essere la stessa con cui il Fortezza avrebbe sparato all’autovettura dell’ex fidanzata.

Accusato di atti persecutori, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione illegale di arma clandestina, nella nottata il 29enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna.