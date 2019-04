Siracusa, polemica campo di calcio “Pippo Di Natale”: Lo Iacono "Accuse infondate"

“Per nulla condivisibili le contestazioni mosse in relazione al manto e ai lavori espletati sul campo di calcio del “Pippo di Natale” - replica così l'assessore allo Sport, Nicola Lo Iacono, alle dichiarazioni della consigliera comunale di M5s, Silvia Russoniello.

"Il campo di calcio del “Pippo Di Natale” è inutilizzabile" - aveva detto Russoniello - "ridotte le dimensioni del campo, dove un giorno potranno giocare solo gli atleti più piccoli. Presenti numerosi avvallamenti nel terreno sopra cui è stato posizionato il manto in erba sintetica. Ciò si traduce in buche profonde anche tre centimetri, pericolosissime per le caviglie degli atleti. In alcuni punti il campo ha tali dislivelli che le porte risultano avere altezze differenti".

"Il sottofondo esistente in terra battuta è stato interamente trattato secondo progetto, - controbatte Lo Iacono - con mezzi meccanici a controllo laser per la rimodulazione delle pendenze da una falda con pendenza con direzione est-ovest a due falde con monta in mezzeria per far confluire le acque meteoriche nelle nuove canalette e nelle tubazioni drenanti laterali. Sul terreno così stabilizzato è stato posato il manto in erba sintetica previsto con gli intasi di stabilizzazione- prestazionale. Esistono localizzate discontinuità dell’intaso, che non pregiudicano in alcun modo la sicurezza della superficie di gioco. Il fenomeno, già all’attenzione dei tecnici e dell’impresa esecutrice, è riconducibile a movimenti dell’intaso prestazionale in gomma in SBR nobilitato conseguenti ai primi utilizzi richiesti per facilitarne l’assestamento".

"In merito alle dimensioni del campo, la vecchia tracciatura non teneva conto del “campo per destinazione” che è quella fascia di rispetto che si estende per m 3,50 dalle linee di fondo e m. 2,50 dalle linee laterali, prescritta in maniera inderogabile. Oltre tale linea- conclude l'Assessore- esiste una piccola fascia di sicurezza al di sotto della quale sono contenuti gli impianti idrici ed elettrici. Tali fasce devono essere libere da qualunque ostacolo, a salvaguardia della sicurezza dei giocatori. È stata tracciata la dimensione massima ottenibile nel sito in argomento, a causa della posizione delle recinzioni e dei muri perimetrali esistenti".