Noto, sequestrata discarica abusiva in contrada San Paolo

Una discarica abusiva di oltre 200 metri quadrati è stata sequestrata dalla Polizia municipale di Noto in contrada San Paolo.

Il sequestro è scattato dopo i sopralluoghi del fine settimana, disposti dall’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole del conferimento.

Nei pressi della Sp 31, sono stati rinvenuti oggetti in plastica e policarbonato abbandonati a pochi metri dalla carreggiata e riconducibili ad alcune attività commerciali.

DAvviati gli accertamenti per individuare gli autori del gesto.

"Il grande lavoro di contrasto al fenomeno delle discariche abusive - dichiara - l’assessore alla Polizia Municipale Frankie Terranova - comincia a dare i primi importanti risultati".