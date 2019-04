Lentini, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato

Resistenza a Pubblico ufficiale e oltraggio, più violazione dalla misura limitativa della libertà personale cui era sottoposto. Per tali motivi, ieri pomeriggio, la Polizia di Stato di Lentini ha arrestato Salvatore Buremi, 29 anni, già conosciuto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta dalla Procura aretusea.

L'uomo, lo scorso marzo,, nonostante l’obbligo di dimora in Carlentini con permanenza serale e notturna, alle ore 22.00 circa era stato trovato, in un noto bar di Lentini, in compagnia di un altro soggetto. I due sono riusciti a fuggire impedendo agli agenti la perquisizione personale