Siracusa, palo dell'illuminazione si abbatte al suolo in pieno giorno

Un palo dell'illuminazione pubblica si abbatte al suolo in pieno giorno, in via dell'Olimpiade, a Siracusa. Erano trascorse da poco le 10,30 di questa mattina, quando alcune persone presenti nei pressi hanno sentito il tonfo, assistendo, praticamente in diretta alla caduta del palo. Per fortuna nessuno in quel momento transitava da quel tratto di strada e non si registrano danni a persone o cose.

Rimangono da verificare le cause del crollo.