Siracusa, domani si celebra la Festa della Polizia al Teatro comunale

La Polizia di Stato celebra domani il 167° anniversario della Fondazione. A Siracusa alle 9 il Questore e il Prefetto deporranno una corona di fiori dinanzi la Stele in onore dei caduti della Polizia, all’ingresso della Questura. Alle 11.00, al Teatro Massimo in Ortigia la celebrazione con la partecipazione degli studenti di quattro Istituti Superiori di Siracusa: i ragazzi del Liceo Gargallo si esibiranno in alcuni brani di musica classica, gli alunni del Liceo Artistico Gagini hanno realizzato dei pannelli decorativi che verranno esposti all’ingresso del Teatro e le studentesse del Rizza si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti.

A Roma lle celebrazioni si terranno sulla “Terrazza del Pincio”. L’evento potrà essere visto in diretta sull’account Facebook “Polizia di Stato” e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. Inoltre, sarà possibile seguirlo anche attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

Infine, come di consueto, al Quirinale, alle ore 16.00, si terrà il cambio della guardia con lo squadrone a cavallo in uniforme storico-risorgimentale e la Banda della Polizia di Stato, che eseguirà un concerto con alcuni dei brani più significativi del repertorio istituzionale.