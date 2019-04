Tria vince sui rimborsi banche, ma la Flat tax sarà nel Def

Giornata di fuoco oggi che, secondo quanto di apprende da alcuni fonti di governo, alle 14 dovrebbe tenersi il vertice di governo sul Documento di economia e finanza.

Poi alle 16.30 si terrà una riunione che servirà a sciogliere i nodi politici in vista del Consiglio dei ministri.

Passa la linea di Giovanni Tria sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Non passerà, probabilmente, la sua idea di tenere la flat tax fuori dal Documento di economia e finanza. Non solo Matteo Salvini, in pressing da giorni: anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che spinge per il pacchetto famiglia, dicono sì a citare la tassa piatta nel Def, sfidando resistenze del ministro dell'Economia.