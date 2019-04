Siracusa, sequestro Ias: tavolo in prefettura per esaminare soluzioni

Si è riunito ieri pomeriggio in Prefettura il tavolo sull'Ias. Al centro del confronto, tra rappresentanti dell'assessorato alle Attività produttive, dei Comuni di Siracusa, Priolo, Melilli, dell'Ias, dell'Irsap, di Confindustria e dell'ex Asi, le soluzioni prospettate per l'adeguamento dell'impianto di depurazione alle prescrizioni dettate dalla Procura dopo il sequestro in vista del termine ultimo del 15 aprile.

Domani si riunirà l'assemblea dei soci dell'Ias: il socio di maggioranza ex Asi e le società private, esamineranno le soluzioni praticabili per soddisfare le richieste dell'autorità giudiziaria.