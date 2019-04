Truffati banche, nella legge di bilancio previsti "rimborsi massivi"

Un doppio binario flessibile nella legge di bilancio che consentirà per tutti per un rimborso massivo e forfettario.

"E' grande apertura da parte della Commissione Ue. Forse è la prima volta che la Ue dà la possibilità di un rimborso massivo".Così il sottosegretario Bitonci dopo l'incontro di Conte con i truffati delle banche. Il governo ha proposto,per accedere ai rimborsi,che i truffati abbiano un imponibile entro 35mila euro o patrimonio mobiliare di 100mila euro.Gli altri saranno analizzati "per grandi categorie"