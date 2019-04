Irregolarità amministrative, arrivato un altro deferimento per il Siracusa

Un altro deferimento del Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.vi.so.c, per il Siracusa Calcio.

Il motivo è il mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati e dipendenti entro il termine previsto del 18 marzo 2019.

Oltre al Siracusa deferimento per AC Cuneo e AS Lucchese Libertas (Lega Pro).