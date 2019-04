Marsala, ricerche per ritrovare 27enne scomparso

Gianni Genna, un 27enne, è scomparso, a Marsala, tra sabato e domenica. Il giovane, ha trascorso il sabato sera in un pub di contrada Ciavolo con un gruppo di amici che lo avrebbero lasciato nel locale. Da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce e non si hanno più sue notizie.

Sono state organizzate squadre di ricerca da parenti e amici. In campo anche le forze dell'ordine.