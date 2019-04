Carlentini, 100 kg di alimenti in cattivo stato in un pub: denuncia

Cento chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione sono stati trovati dai Carabinieri di Augusta e personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Ragusa in un disco pub di Carlentini. La titolare, D. P. J., di 38 anni, è stata denunciata e sanzionata per circa 8000 euro. E' stata, inoltre, avanzata richiesta di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

In un bar è stata invece accertata la mancata applicazione del piano di autocontrollo alimentare. Anche in questo caso sanzione amministrativa pari a 2.000 euro e proposta di chiusura dell’attività commerciale.