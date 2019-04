Siracusa, mercoledì il Consiglio territoriale dei chimici

Versalis di Priolo, Sasol di Augusta e depuratori Tas e Ias. Questi e altri gli argomenti al centro del Consiglio Territoriale dei chimici convocato da Ugl per mercoledì, 10 aprile, alle ore 10,30 nella Sede Territoriale Via Pachino, 4.

Per il sindacato "gli interventi sono necessari che vengano sempre coniugate due esigenze, entrambe fondamentali: sviluppo industriale e attività responsabili dal punto di vista della difesa dell’ambiente. - si legge in una nota a firma Ugl - Solo in questo modo si salvaguardano economia, occupazione e tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini”.