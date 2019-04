Siracusa, prodotti Igp: un primo passo concreto verso il Giappone

Messa in piedi l'impalcatura della collaborazione fra tre consorzi di tutela di prodotti a marchio IGP della Sicilia orientale: Limone di Siracusa, Pomodoro di Pachino, Arancia rossa di Sicilia, e una partnership di scopo che l'Istituto Commercio Estero - oggi Italian Trade Agency - ha sostenuto, inviando recentemente dal Giappone in Sicilia una delegazione di giornalisti e importatori.

Delle opportunità dei prodotti Igp si è parlato durante un convegno sul trattato di libero scambio fra Italia e Giappone, al quale hanno partecipato anche le due massime autorità dell'agricoltura regionale, l'assessore Edgardo Bandiera, che ha aperto i lavori, e il dirigente generale Carmelo Frittitta.

I tre presidenti stanno ora lavorando a un testo comune da sottoporre al Ministero delle politiche agricole in tempo utile per la prossima visita di Shinzo Abe in Italia, prevista per il 24 aprile, avvalendosi dell'expertise di Rosario D'Anna del Servizio Fitosanitario Regionale e del coordinamento di Gianluca Agati, che in maggio volerà a Tokyo per una missione di alto livello al seguito del commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, in rappresentanza dell'istanza congiunta dei tre consorzi di tutela e di tutti gli interessi del comparto produttivo del Limone di Siracusa IGP – 120 aziende agricole, 30 centri di confezionamento, 30 imprese artigianali e industriali autorizzate all'utilizzo della denominazione protetta per prodotti trasformati come caramelle, conserve, marmellate, bevande analcoliche, limoncelli e liquori, succhi, oli essenziali, birre artigianali, un vasto insieme di semilavorati per l'industria alimentare.