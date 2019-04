Siracusa, spazzatura e topi all'interno di una scuola: rientrato l'allarme

Spazzatura e topi all'interno dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga Via Madre Teresa di Calcutta a Siracusa.

Si tratta della versione di alcuni genitori, i quali hanno dichiarato che il servizio di igiene urbana non sarebbe stato svolto per circa 10 giorni. Una vera e propria denuncia arrivata al consigliere comunale del Movimento cinque stelle, Francesco Burgio, il quale ha immediatamente inoltrato la segnalazione agli organi competenti del Comune.

Ebbene, questa mattina i rifiuti sono stati ritirati, ma potrebbe persistere il problema di ratti ed insetti. Per garantire le norme igieniche, la dirigente scolastica ha chiesto la derattizzazione che, pare, potrebbe essere fatta in tempi brevi.

Superata così la tensione che si è creata tra i genitori, i quali ieri avevano annunciato di non voler fare entrare a scuola i figli. Oggi la situazione è rientrata, si attende la derattizzazione.

Per la verità il problema dei topi in città esiste, e non è certo colpa della scuola, ma è un problema più ampio che investe tutta la città (come ogni estate). Esattamente un anno fa, tramite i canali social di SiracusaPost.it sono arrivate una serie di segnalazioni, in particolare dal quartiere Akradina, di topi e insetti vari.