Siracusa, "Cambiamenti climatici e finanza": mercoledì in conferenza, ospite Ugo Biggeri

“Cambiamenti climatici e finanza: cosa possiamo fare noi?”. Di questo si discuterà mercoledì 10 aprile alle 18, nel Salone delle Suore Francescane in via Dell’Olimpiade 29 a Siracusa, durante una conferenza con la partecipazione di Ugo Biggeri, presidente di Banca popolare Etica.

L’evento è promosso in collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto, con Siracusa Resiliente, Natura Sicula, Arci Siracusa, Legambiente. Acquanuvena, Slow Food Siracusa, Ad Gentes.