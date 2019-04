Siracusa, mercoledì possibile carenza idrica nella zona bassa della città

Potranno verificarsi carenze idriche nella zona bassa della città nella giornata di mercoledì 10 aprile, dalle 10 alle 15, a causa dei lavori di manutenzione sulle tre uscite del serbatoio Teracati. Lo comunica Siam.

In particolare, potrebbero esserci disagi in Ortigia, via Adda, corso Umberto, corso Gelone e limitrofe, Borgata, piazza della Vittoria, piazza Euripide, viale Teocrito e le vie adiacenti.