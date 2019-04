Siracusa, ancora fermi al palo i lavori per l'illuminazione sulla strada per Belvedere

Non sono ancora partiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’impianto elettrico nella Strada Provinciale Siracusa Belvedere.

La denuncia parte dall'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, il quale ricorda che il Consiglio comunale ha già stanziato, a dicembre 2018, 30 mila euro per tale fine, su proposta dei Consiglieri Comunali Mauro Basile, Salvatore Castagnino e Fabio Alota.

"Ricordiamo che, hanno proseguito Vinciullo, Basile, Castagnino, Alota e Palestro, ogni giorno centinaia di persone percorrono questa arteria e che gli incidenti stradali sono numerosissimi e spesso si concludono con gravissime ricadute sulla salute dei cittadini."