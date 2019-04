Salvini scontro con Di Maio, la contesa è la flat tax

Adesso il tempo è scaduto, la flat tax deve essere nel Def ed è scontro tra Di Maio e Salvini. Dopo il reddito di cittadinanza, punto forte dei 5s adesso bisogna passare al punto forte della Lega.

"La flat tax va fatta ma senza aiutare i ricchi", dichiara Luigi Di Maio che, facendo sponda a Tria, vorrebbe che la misura restasse fuori dal Def, anche per arginare l'idea leghista di fare "facile campagna elettorale" con soldi che non ci sono. Ma la Lega insiste: "O il governo attua il contratto o non ha senso", dice Giancarlo Giorgetti.