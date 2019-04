Isola di Capo Passero in vendita, esposto del coordinatore nazionale dei Verdi

"Su alcuni siti di agenzie immobiliari internazionali e nazionali ci sono annunci per la vendita di prestigiose isole, gioielli ambientali".

Questa la denuncia contenuta in un esposto che il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha inviato ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, chiedendo il loro intervento. Tra le isole che sarebbero in vendita c'è l'sola di Capo Passero dove dovrebbe partire un progetto per la realizzazione di un resort. L'isola di Capo Passero era stata proposta per essere una riserva naturale integrata, ma il suo decreto istitutivo fu annullato dopo ricorso della proprietà. Le altre isole siciliane che sarebbero in vendita sono Isola delle Femmine (per 3 milioni di euro) e l’Isola di Santa Maria di fronte Marsala (per 17 milioni).

E, intanto, se Il ministero dell'Ambiente fa sapere che valuterà i contenuti dell'esposto, che non risulta ancora pervenuto, l'Agenzia del demanio afferma di non avere nessuna isola in vendita.