Siracusa, "The World" alla banchina 3 del Porto Grande: la prima nave da crociera della stagione

Inaugurata oggi la stagione croceristica 2019 a Siracusa. A mezzogiorno "The World", nave unica nel suo genere è entrata nel Porto Grande per attraccare alla banchina 3.

Unica nel suo genere, "The World" è un vero e proprio condominio galleggiante che naviga 365 giorni all'anno e i cui ospiti sono ricchi pensionati o businessman proprietari delle cabine-appartamento.

The World dispone di 12 ponti, una grande hall, quattro ristoranti, tre bar, una cigar lounge, una boutique con showroom, un negozio alimentari, un centro fitness, sala biliardo, simulatore di golf, putting green, campo da tennis, pista da jogging, SPA, piscina, teatro ed una biblioteca.

Per quest'anno è previsto l'arrivo di 90 navi da crociera dei principali gruppi armatoriali internazionali di medie e grandi dimensioni, programmate fino agli inizi di novembre e il transito di circa 180.000 i passeggeri.