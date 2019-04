Fondi per l'efficientamento energetico anche per i Comuni del Siracusano

Nuovi fondi per i Comuni messi a disposizione dal Decreto crescita, che dovranno essere utilizzati per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile. A darne notizia è la deputazione nazionale siracusana del M5S, Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana e Pino Pisani.

Per Siracusa sono destinati 210 mila euro, 130 mila rispettivamente per Rosolini, Pachino, Avola, Lentini, Floridia, Noto e Augusta. E ancora: 90 mila euro per Priolo, Francofonte, Melilli e Carlentini. Settanta mila euro a testa per Canicattini, Sortino, Solarino e Palazzolo Acreide e infine 50 mila euro ciascuno per Buscemi, Cassaro, Buccheri, Ferla e Portopalo.

"Con queste somme - spiegano i deputati penstellati - ogni singola amministrazione potrà finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate e il contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo. La prima sarà a titolo di anticipazione, mentre la seconda sarà erogata come saldo con le procedure previste dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-20, sulla base di specifiche richieste avanzate dal Mise e dopo l’esito positivo dell’istruttoria avanzata dal ministero. L’unico impegno dei Comuni sarà quello di avviare le opere entro il 15 ottobre 2019.Se gli enti locali non progetteranno e non spenderanno quanto stanziato, il Ministero dello Sviluppo economico con proprio decreto provvederà entro il 31 ottobre a richiedere indietro il finanziamento".