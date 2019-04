SEMINARIO ARFA SCUOLA SIRACUSA

Venerdì 5 aprile presso il Grand Hotel Alfeo di Siracusa si è svolto il seminario di aggiornamento rivolto ai docenti tecnico pratici degli Istituti Alberghieri “La nuova riforma negli Alberghieri e il nuovo esame di Stato”.Dopo i saluti del Coordinatore regione Sicilia dello SNAIPO prof. Giuseppe Tortorici e del Responsabile formazione dello SNAIPO prof. Gaetano Bongiovanni, il presidente di ARFA Scuola prof. Paolo Gentili ha approfondito gli aspetti della nuova riforma degli istituti professionali, evidenziando le peculiarità e gli aspetti più critici del nuovo riordino, che cambia profondamente la mission di tali istituti. Nella pausa caffè, organizzata dall'Associazione Mangiare bene e non solo, i partecipanti hanno potuto ammirare e assaggiare le creazioni di Giuseppe Fiorini, campione italiano di latte art.I lavori sono poi proseguiti con l'intervento del prof. Paolo Gentili sul nuovo esame di stato, con particolare riferimento al colloquio, alla griglia di valutazione e alla redazione della seconda parte della seconda prova.La sessione dei lavori è proseguita con la prof.ssa Bernadette Lo Bianco, docente di Accoglienza turistica ed esperta di turismo accessibile, che ha presentato un'UdA sull'Accoglienza di persone con esigenze speciali nel turismo.Da ultimo, è stata presentata la mozione che lo SNAIPO sta portando avanti sulla richiesta del VII livello retributivo per gli ITP degli Alberghieri, in quanto essi svolgono a tutti gli effetti le stesse mansioni degli altri docenti presenti nell'istituto, pur percependo un uno stipendio inferiore: è stata presentata una interrogazione parlamentare in proposito ed è stato depositato un disegno di legge per equiparare gli stipendi.L’evento è stato partecipato, con la presenza di docenti provenienti da vari istituti della Sicilia e ha ottenuto un alto indice di gradimento. Il seminario è stato promosso da ARFA Scuola, un’associazione accreditata dal MIUR per la formazione del personale scolastico che da più di 15 anni si occupa delle problematiche degli Istituti Alberghieri, in sinergia con il sindacato SNAIPO e con l'organizzazione tecnica dell’associazione “Mangiare bene e non solo” e la sponsorizzazione dell’azienda Pulycaff.